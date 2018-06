Combustível retorna aos postos no Rio Grande do Sul

Patrícia Knebel e Roberta Mello

Apesar do final da greve dos caminhoneiros, após 10 dias de paralisação, a normalização do abastecimento nos postos de combustíveis em todo o Estado ainda deve levar uma semana. Conforme o presidente do sindicato que representa os postos de combustíveis do Rio Grande do Sul (Sulpetro), João Carlos Dal'Aqua, a situação está evoluindo rapidamente em Porto Alegre e Região Metropolitana, porém, há regiões do Estado que ainda devem enfrentar dificuldades nos próximos dias.

Na Capital, as filas de carros esperando para abastecer estavam bem menores do que as verificadas em dias anteriores. A espera, que chegou a levar horas durante a semana, diminuiu para alguns minutos. Porém, ainda era possível encontrar postos de gasolina fechados devido à grande demanda reprimida.

A falta do álcool anidro, mistura obrigatória para a gasolina no Brasil, impedia que o combustível chegasse aos postos. "Tudo está sendo resolvido agora, mas estimamos R$ 12 milhões de prejuízos por dia com custos operacionais para todo o setor no Estado", calcula Dal'Aqua.

O microempresário Genaro Anele comemorava a oportunidade de encher o tanque de gasolina aditivada - única opção no local - pelo preço de R$ 4,99, em Porto Alegre. "Não cheguei a ter de encarar filas longas e horas de espera, porque fiz uma reserva e economizei durante quase uma semana", comentou Anele, após aguardar 15 minutos para chegar até a bomba.