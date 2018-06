Estradas gaúchas estão sem registro de bloqueios

Segundo informações do Gabinete de Gestão de Crise do governo do Estado, nesta quinta-feira, já não havia mais registro de bloqueio nas rodovias gaúchas. O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Alexandre Martins, ressaltou que as estradas estão seguras e que a normalidade voltou ao Estado.

"Movimentamos caminhões com segurança garantida por escoltas da Brigada Militar (BM), da Polícia Civil e da Susepe nos últimos dias. O que queremos dizer à comunidade é que nossas rotinas ainda vão demorar um pouco para se normalizar em consequência de toda uma cadeia produtiva que foi afetada, mas tenho certeza de que isso todos vão compreender", ressaltou Martins.

Conforme a BM, o Rio Grande do Sul chegou a ter mais de 200 pontos de protesto de caminhoneiros nas rodovias estaduais e federais. Na última quarta-feira, a Operação Corredor Livre, envolvendo a BM, o Exército e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), transcorreu sem o registro de incidentes.

A PRF informou que, na tarde desta quinta-feira, já não havia nenhum ponto de aglomeração de pessoas e veículos em áreas próximas às rodovias federais. O fluxo de veículos era normal. Pela manhã, a polícia ainda registrava nove pontos: seis em Santa Catarina; dois no Rio Grande do Sul; e um no Ceará.

Na noite de quarta-feira, segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, havia 197 pontos de bloqueio no País. No auge da greve, na segunda-feira passada, eram 632 obstruções.

A PRF diz que continua a agir para manter a segurança e restabelecer o fluxo normal de veículos e cargas pelas rodovias do País com ações de apoio aos usuários, policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito.