Filial do Deutsche Bank nos EUA é considerada problemática pelo Fed

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) designou a filial do banco alemão Deutsche Bank nos EUA como em "condição problemática", numa rara censura a uma grande instituição financeira que contribuiu para restrições a suas atividades em solo americano, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

O rebaixamento pelo Fed, que ocorreu há cerca de um ano, é sigiloso e ainda não tinha se tornado público. O status de "condição problemática" - uma das designações mais baixas empregadas pelo BC americano - levou o Deutsche Bank a reduzir a tomada de risco nos EUA em áreas como as de negociações de ativos e de concessão de empréstimos.

Além disso, o Deutsche Bank depende de aprovação do Fed para contratar ou demitir gerentes nos EUA e até mesmo para fazer pagamentos compensatórios a certos funcionários.

Depois de circular a notícia sobre o rebaixamento, a ação do Deutsche Bank operava em baixa de 3,8% na Bolsa de Frankfurt por volta das 9h30 (de Brasília).