PIB cresce 0,4% no primeiro trimestre

A economia brasileira cresceu 0,4% no primeiro trimestre, em relação aos três meses anteriores, segundo o IBGE. Após a recessão em 2015 e 2016, o PIB cresceu 1% em 2017. Neste ano, as projeções de analistas do mercado financeiro apontavam para um crescimento de 2,4%, com um aquecimento progressivo ao longo de 2018. Mas as recentes turbulências provocadas pela alta do dólar e pela greve dos caminhoneiros adicionaram incertezas a estas previsões. Um processo de revisão de baixa deverá ocorrer nos próximos dias, após a divulgação dos números oficiais pelo IBGE. A agropecuária registrou, novamente, números positivos neste primeiro trimestre, e cresceu 1,4% ante os três meses anteriores.