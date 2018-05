Cobre fecha sem direção clara, com influência do PMI da China e tarifas dos EUA

Os contratos futuros de cobre encerraram o pregão desta quinta-feira (31) sem direção única, influenciados pela divulgação do índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China e pela reimposição pelos Estados Unidos de tarifas de importação de produtos siderúrgicos contra a União Europeia, o México e o Canadá.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o cobre com entrega em julho fechou em queda de 0,13%, a US$ 3,0650 por libra-peso. Na London Metal Exchange (LME), a tonelada para três meses do metal avançou 0,19%, para US$ 6.852,00.

Na madrugada, a China informou que o índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) oficial do país, medido pelo Escritório Econômico Nacional, subiu de 51,4 em abril para 51,9 em maio. O dado foi positivo para a cotação do cobre, uma vez que significa que a indústria que mais consome cobre no planeta pode estar ganhando novo fôlego.

Além disso, os investidores de metais básicos acompanharam ainda o anúncio da suspensão pelos Estados Unidos da isenção de tarifas de importação de aço e alumínio do Canadá, do México e da União Europeia.

Anunciada nesta quinta-feira pela manhã, a medida volta a impor barreira comercial de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre as de alumínio. Ao reimpor as tarifas, o presidente dos EUA, Donald Trump, argumentou que os governos desses países não apresentaram avanços para diminuir a venda de produtos siderúrgicos aos EUA, o que, segundo ele, ocorreu com o Brasil, a Argentina e a Austrália. A Casa Branca alegou necessidade de manter a segurança nacional.

A notícia foi negativa para o cobre, pois renovou uma onda de pessimismo com ativos de risco, mas positiva para o alumínio. A tonelada desse metal para três meses negociado na LME subiu 0,97%, para US$ 2.292,00.

Ainda na LME, a tonelada para três meses do chumbo avançou 0,99%, para US$ 2.459,00; a do níquel subiu 0,56%, para US$ 15.220,00; e a do estanho ganhou 0,12%, para US$ 20.600,00.