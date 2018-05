Empresa distribui mais de 155 mil galinhas por falta de alimento

Patrícia Comunello

A Naturovos, maior produtora de ovos no Rio Grande do Sul, distribuiu à população mais de 155 mil galinhas em um só dia que estavam em suas unidades devido à falta de alimentação causada pela greve dos caminhoneiros. Com bloqueios nas estradas, as cargas de ração nas estavam chegando desde a semana passada a propriedades de agricultores e as bases próprias da empresa com sede em Salvador do Sul impedindo a manutenção das aves. Fome e canibalismo ameaçavam milhões de animais.

Além disso, a capacidade de estocar ovos estava esgotada e era preciso reduzir a produção, explica o gerente comercial Anderson Herbert. O volume de animais, com limite de 20 por pessoa, esgotou-se após oito horas de distribuição.

Nesta quinta-feira (31), ainda será feita a doação de cerca de 10 mil galinhas em uma base no interior de Salvador do Sul. O fim de greve e desmobilização de últimos pontos que ainda mantinham mobilização em estradas gaúchas, devido ação do Exército, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF), a empresa comunicou em seu site que avaliará nesta sexta-feira (1 de junho) se precisará manter a distribuição.

Pessoas de municípios próximos foram aos pontos onde estavam sendo entregues as aves. Também moradores de Canoas, Esteio e Novo Hamburgo foram às unidades da Naturovos. A Naturovos tem cerca de 3 milhões de aves, que põem, em média, 2,4 milhões de ovos diariamente. A marca tem 20% do mercado gaúcho. "Decidimos doar as mais de 150 mil aves, pois não conseguimos enviar para abate em frigoríficos. Selecionamos as mais velhas, priorizando as mais jovens para racionalizar o uso da ração", explica o gerente comercial.

A empresa ficou sem poder receber ovos de granjas para processar em Salvador do Sul, onde faz a classificação, embala e despacha para os mercados. A cidade fica a 90 quilômetros de Porto Alegre. São 70 produtores integrados. "A doação foi uma saída para tentar resolver a oferta. Não podíamos ficar parados. Se não resolvessem os bloqueios, a redução teria de ser feita pela mortalidade", observa Herbert.

"Estávamos trabalhando com o quadro hora a hora. Tentamos convencer caminhoneiros a liberar nossos caminhões nas barreiras, mas eles nos mandavam de volta. Por segurança, também não podíamos expor nossa equipe", diz o gerente comercial. Outra preocupação é que, quanto mais demorasse o reabastecimento do mercado, o reflexo nos preços seria inevitável.