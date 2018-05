Ouro fecha em alta com forte queda do dólar em relação ao euro

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta quarta-feira (30) apoiado pela forte desvalorização do dólar em relação ao euro, em um movimento otimista com a formação de um governo na Itália.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto avançou 0,18%, para US$ 1.306,50 por onça-troy.

Na manhã desta quarta-feira, o ouro chegou a operar em queda depois que os investidores voltaram aos mercados globais de ações e buscaram moedas tradicionalmente mais arriscadas, adotando uma atitude morna em relação ao metal precioso, já que as preocupações sobre a instabilidade da Itália na União Europeia diminuíram por enquanto.

Nesse sentido, o euro apresentou fortes ganhos em relação ao dólar, o que apoiou os preços do ouro. O ouro tende a se valorizar quando o dólar opera em queda, já que, por ser cotado na moeda americana, fica mais barato para operadores que operam em outras divisas.

"Ainda há preocupações geopolíticas no meio da semana. Os EUA continuam aumentando a pressão sobre a China em relação às questões comerciais e as preocupações com o futuro da Itália na UE estão causando ansiedade entre os investidores europeus", disse o analista sênior Jim Wyckoff, da Kitco Metal Fonte: Dow Jones Newswires.