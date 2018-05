Filas se mantêm em postos, mas reabastecimento volta a normalizar

1.220 caminhoneiros retornaram as estradas até esta quarta-feira EVARISTO SA/AFP/JC

As filas se mantêm em postos de Porto Alegre nesta quarta-feira (30). O reabastecimento de combustíveis começa a voltar ao normal, com a liberação de cargas vindas pelas distribuidoras. Aos poucos, a quantidade de postos abastecidos cresce, informa a prefeitura da Capital em seu Twitter. Pelo menos 30 estabelecimentos já estão estabilizando suas atividades, diz a prefeitura.

Na manhã desta quarta, o Gabinete de Crise divulgou que os pontos de paralisação no Estado foram reduzidos a aproximadamente 200 e que 1,22 mil caminhões escoltados pela Brigada Militar retornaram às estradas de domingo até esta quarta. Do total, 805 caminhões eram de combustível para grande parte do Estado.

Já a greve dos petroleiros , que teve início nesta quarta, não deve afetar de imediato o abastecimento de combustível, pois as distribuidoras da região Metropolitana estão com seus tanques cheios. Caso se prolongue a paralisação, podem retornar as dificuldades de abastecimento.

Os caminhões escoltados tinham também ração para animais, botijões de gás, resíduos, alimentos, leite in natura, insumos para tratamento de água, carne, animais, grãos e materiais médicos e medicamentos.