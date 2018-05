Dólar passa a subir e tem máxima a R$ 3,7429 com pressão de comprados na Ptax

O dólar inverteu o sinal para o lado positivo e registrou máxima aos R$ 3,7429 (+0,34%) no mercado à vista na manhã desta quarta-feira (30). O ajuste decorre de compras em meio à disputa técnica em torno da taxa Ptax, após a moeda ter recuado abaixo dos R$ 3,70, considerado um importante nível de suporte informal recente, afirma Hideaki Iha, operador da corretora Fair. Na mínima, mais cedo, o dólar à vista registrou R$ 3,6929 (-1,00%).

Segundo ele, o recuo decorreu da pressão de vendidos na Ptax em meio a uma aparente trégua mais cedo com sinais de volta à normalidade do fornecimento de combustível, embora os investidores estejam monitorando a paralisação de 72 horas dos petroleiros. "A greve de petroleiros está no radar, mas não deve causar falta do produto por enquanto. Por isso, não faz preço ainda", avalia Iha.