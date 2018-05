Abastecimento de combustíveis é normalizado gradativamente no país, diz Petrobras

Os caminhões com cargas de combustível vão chegando aos estabelecimentos em diversas regiões MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL/JC

Agência Brasil

A Petrobras Distribuidora (BR) informou, em nota, que, após decorridos nove dias de paralisações dos caminhoneiros, o abastecimento de combustíveis aos clientes da subsidiária já está sendo retomado, "de forma gradativa, em todo o Brasil com as desobstruções de estradas, vias de acesso e portarias de bases de distribuição, e apoio das escoltas de comboios de caminhões-tanques realizadas pelas Forças de Segurança."

A avaliação da subsidiária é que alguns pontos do país, sobretudo as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, já operam dentro da normalidade."Em aeroportos secundários e nas regiões Sul e Sudeste, ainda há restrições à circulação que impedem o abastecimento pleno do mercado",diz a nota.

A BR ressaltou, porém, que permanece de prontidão, com um plano de retomada do abastecimento "com prioridade aos serviços essenciais à população para atender a sua revenda e demais clientes de forma plena e seguir logo esses últimos pontos de bloqueio estejam desobstruídos".

Segundo a BR, até a normalização das operações da subsidiária, "as bases da companhia continuarão operando em regime especial, inclusive no feriado e nos finais de semana". A Central de Serviços da Petrobras Distribuidora teve a equipe de atendentes reforçada e foi mobilizada para estender o horário de atendimento, prestando todo o suporte necessário aos clientes e à área comercial.