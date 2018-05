PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 2,2% no 1º trimestre de 2018

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 2,2% no primeiro trimestre de 2018, de acordo com a segunda estimativa do dado, publicada nesta quarta-feira (30) pelo Departamento do Comércio. O número veio abaixo do previsto por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que indicavam crescimento de 2,3%, mesmo valor divulgado na primeira estimativa.

O crescimento econômico durante o início de 2018 foi ligeiramente mais suave do que se pensava inicialmente, embora uma parte dos lucros corporativos tenha se recuperado parcialmente no primeiro trimestre, após um final fraco em 2017.

O crescimento do investimento das empresas foi revisado em alta no primeiro trimestre, mas compensado por revisões em baixa em outros componentes importantes, incluindo estoques. O relatório desta quarta-feira - a segunda leitura sobre o produto interno bruto desde que a revisão fiscal entrou em vigor - sugere que o ímpeto inicial dos cortes de impostos foi moderado, embora o impacto total provavelmente não seja sentido por anos.