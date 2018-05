Prévia da inflação da Alemanha sobe 0,5% em maio ante abril

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 0,5% em maio comparação com abril, de acordo com a preliminar do dado, divulgada nesta quarta-feira (30) pelo instituto nacional de estatísticas do país, o Destatis. O resultado ficou acima da previsão projetada pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de +0,2%. Na comparação anual, o CPI subiu 2,2% na preliminar de maio. Os economistas do Trading Economics esperavam, nesse caso, alta de 2,0%.

O CPI alemão harmonizado para a União Europeia teve alta mensal de 0,6% e alta de 2,2% na comparação anual de maio, segundo o Destatis, acima das previões de +0,2% e +1,8%, respectivamente. O dado saiu com seis minutos de atraso devido a problemas técnicos no site oficial.