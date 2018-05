Gabinete de Crise do RS aponta que 218 postos de combustíveis foram abastecidos

O governador José Ivo Sartori enfatizou, no final da tarde desta terça-feira (29), a população não pode ser penalizada por tanto tempo pelo desabastecimento ocasionado pela paralisação de caminhoneiros, que já dura nove dias. O discurso veio após a reunião do Gabinete de Crise do Governo do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

"O Rio Grande não pode parar. Faltam insumos para tratamento da água, gás, oxigênio para hospitais, alimentos e combustível. Apelo à boa vontade dos caminhoneiros e empresários do transporte para que a crise não seja ainda maior e que possamos encontrar um caminho de superação", afirmou Sartori.

Cerca de 218 postos de combustíveis foram abastecidos desde domingo até o final da tarde desta terça para 43 municípios. Em Porto Alegre, foram 78.

O Exército e a Força Nacional já atuam no acompanhamento de transporte de querosene para aeroportos. A partir desta terça, corredores de segurança nas rodovias estaduais começaram a garantir o deslocamento de caminhoneiros que pretendem retornar ao trabalho.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Alexandre Martins, o transporte de combustíveis, nesta terça-feira, já era feito pelos próprios motoristas de empresas, sem necessidade de intervenção da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros.