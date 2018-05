Paralisação afeta mais indústrias no Rio Grande do Sul

Jefferson Klein

A indústria começa a sentir de forma mais intensa os impactos na produção em função da crise de abastecimento sofrida com a paralisação dos caminhoneiros. Nesta terça-feira, a greve fez mais uma vítima entre as empresas que operam no Rio Grande do Sul.

A CMPC Celulose Riograndense está parando a unidade em Guaíba. A planta do grupo chileno já vinha diminuindo a produção nos últimos dias e iniciou o seu processo de parada total, o que deve acontecer até esta quinta-feira (31), informou a direção da companhia.

O presidente da CMPC Celulose Riograndense, Walter Lídio Nunes, explica que um complexo do tamanho da companhia não tem como interromper a produção de uma hora para outra. O executivo detalha que a parada é provocada pela falta de combustível e de insumos químicos em geral usados na produção. Nunes prefere não fazer, por enquanto, estimativas do prejuízo da empresa com a parada forçada. A planta industrial, localizada em Guaíba, tem capacidade para processar até 1,8 milhão de toneladas de celulose ao ano.

Em princípio, situações como essa não estão previstas na cobertura dos seguros, observa o executivo. Nunes estima que o reabastecimento dos insumos necessários à produção leve cerca de dois dias, tempo para reativar a unidade. Em julho de 2017, o complexo também teve paralisação, mas parcial, atingindo a planta mais nova e mais robusta, que processa 1,45 milhão de toneladas ao ano), mas devido a problemas técnicos, o que gerou perdas de mais de US$ 200 milhões para a CMPC e queda nas divisas com exportações. A operação voltou em novembro.

Além da celulose, o complexo deixará de produzir momentaneamente papel, produtos químicos e energia elétrica. O diretor-presidente lamenta a situação e destaca que "o movimento dos caminhoneiros é justo, entretanto não é possível admitir que as mobilizações perdurem devido a uma motivação política". "Alguns anarquistas estão tentando se apoderar dessa movimentação originada pelos caminhoneiros para justificar a sua insatisfação, a sua contrariedade ou até a sua oposição ao governo que está aí", critica Nunes.

Outras duas gigantes do Rio Grande do Sul também estão paradas em função do desabastecimento de matérias-primas e insumos. A Randon S.A. Implementos e Participações, cuja previsão era ficar parada até segunda passada, ampliou o prazo. A Marcopolo está com as suas atividades nas unidades no Brasil suspensas até 1 de junho em razão do desabastecimento das linhas de produção.

A Gerdau revelou, nesta terça-feira, que a paralisação dos caminhoneiros no território nacional está impactando a sua produção e o transporte de insumos e produtos. "A companhia está tomando todas as medidas preventivas e mitigatórias possíveis com o intuito de minimizar os impactos decorrentes da atual conjuntura nacional", diz a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ressaltando que suas operações no exterior seguem normais.

Através de comunicado, o Comitê de Fomento Industrial do Polo (Cofip) informou que as equipes administrativas que atuam nas empresas do Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul seguem dispensadas, a fim de direcionar os recursos de transporte e alimentação para as equipes de turno. Ainda segundo o Cofip, as plantas operam em plena segurança e com redução de carga. As empresas acompanham com atenção os desdobramentos da greve para retomar gradualmente suas atividades.

A planta da General Motors, em Gravataí, a exemplo de outras montadoras, também está sem operar. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou, na quinta-feira passada, que todas as empresas iram interromper a sua produção - isso significa 65 unidades entre fabricantes de automóveis e motores, localizados em 42 municípios.

Até o momento, um terço de toda a produção de calçados está parada nas fábricas sem conseguir ser distribuída, conforme a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). A entidade estima que, se a situação não for regularizada até esta sexta-feira, 85% das fábricas devem suspender a produção por falta de insumos.