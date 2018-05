Arthur volta a treinar com bola e fica mais próximo de reforçar o Grêmio

Arthur trabalhou com bola no CT Luiz Carvalho LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC

O técnico Renato Portaluppi fez mistério e fechou a maior parte do treino do Grêmio à imprensa nesta terça-feira, mas quando os portões foram abertos, uma novidade chamou a atenção. O volante Arthur treinava normalmente com bola no recreativo realizado no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho, dando provas de que está cada vez mais perto do retorno.

Arthur está afastado dos gramados há pouco mais de duas semanas, desde que sentiu uma lesão muscular no empate com o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, vinha realizando trabalhos de recuperação, até a última segunda, quando foi liberado para um treino físico.

Sem sentir dores, Arthur deu mais um passo na reabilitação nesta terça. Ele exibiu desenvoltura na atividade recreativa e mostrou que o retorno está perto. No entanto, até pelo período afastado, ainda não deverá ficar à disposição para encarar o Fluminense, nesta quarta, na Arena, pelo Brasileirão.

Se Arthur está praticamente descartado, Renato provavelmente contará com outro importante reforço para armar o Grêmio. Poupado na vitória sobre o Ceará, no fim de semana, por dores musculares, Luan voltou a treinar normalmente esta semana e deverá estar no ataque gremista para a partida.

Nesta terça, a comissão técnica tricolor deixou o lateral Leonardo Moura, o meia Ramiro e o atacante Everton de fora da atividade. A tendência é que os dois últimos estejam normalmente em campo na quarta, mas Leonardo Moura, com um desconforto muscular, provavelmente será desfalque.

Portaluppi só divulgará a escalação momentos antes da partida, mas a tendência é que o Grêmio entre em campo com: Marcelo Grohe; Madson, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Cícero (Jailson), Ramiro, Luan e Everton; André.