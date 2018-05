SLC Agrícola fecha arrendamento de área de 26.133 hectares em MS e GO

A SLC Agrícola fechou nesta terça-feira (29), contrato de arrendamento com a Reichert Agropecuária envolvendo uma área de 26.133 hectares distribuídos entre os municípios de Chapadão do Sul (MS) e Chapadão do Céu (GO). Em fato relevante, a SLC afirma que a área já é destinada ao plantio de grãos e algodão há mais de 25 anos.

No comunicado, a companhia informa que o valor do arrendamento inclui o direito de uso das instalações já existentes nas duas sedes da propriedade, com capacidade de armazenagem para grãos e unidade de beneficiamento de algodão, sendo necessário o investimento em máquinas. A SLC não revelou os valores, dizendo apenas que ficaram em "patamares de mercado para a região".

A SLC estima um potencial de plantio de aproximadamente 40 mil hectares, entre soja, algodão e milho, que deverão ser adicionados à área total plantada na safra 2018/19. O nível de produtividade estimado para a unidade é similar ao da Fazenda Planalto, melhor histórico de produtividade da empresa. A unidade terá o nome de Fazenda Pantanal.