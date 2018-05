Empresa de ovos decide doar 150 mil galinhas por falta de ração

Em meio à crise gerada pelo desabastecimento de combustíveis e bloqueios em estradas, uma das empresas que atua com ovos no Rio Grande do Sul tomou uma medida radical. Está doando 150 mil galinhas à comunidade, conforme aviso no site da Naturovos

Cada pessoa poderá retirar, em média, 20 animais, diz o comunicado. São seis municípios com bases de entrega. A sede da Naturovos é em Salvador do Sul, e os demais postos ficam em Barão, Maratá, Tupandi, Harmonia, Brochier e São Pedro da Serra.

A medida se deve às dificuldades de receber e entregar ração aos produtores que mantem as aves. Segundo a empresa, a falta de alimento para as aves "é extremamente crítico, gerando mortes por fome e canibalismo".

Não há previsão de doação de ovos, por enquanto. A Naturovos alerta, porém, que o descarte de ovos é inevitável, "uma vez que não é possível fazer o recolhimento e processamento". Além disso, não há mais embalagens ou espaço para estoque e entregas nos mercados.

Nessa segunda-feira (28), a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e o Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas no Estado do RS (Sipargs) emitiram comunicado conjunto e alertaram para as perdas. O segmento observa que, mesmo após as medidas do governo, as dificuldade geradas por bloqueios continuavam, como suprimento de ração e demais itens e transporte de produtos finais, de ovos a frangos.

No quadro descrito pelas duas entidades, estão mortalidade de mais de 2 milhões de pintos de corte e de mais de 300 mil aves de corte e postura, risco de impacto ambiental associado ao descarte de animais mortos, desabastecimento do mercado de carne de frango e ovos e fechamento de agroindústrias e propriedades avícolas.