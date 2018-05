Petrobras: não existe pauta reivindicatória de petroleiros; ela é mais política

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, contestou os motivos das reivindicações da Federação Única dos Petroleiros (FUP), que mobilizou os empregados da estatal para uma greve de 72 horas a partir da zero hora dessa quarta-feira (30). Em teleconferência com analistas de mercado, o executivo destacou que vem intensificando a comunicação com os funcionários para tentar minimizar a paralisação.

"No início da semana fizemos uma carta em nome de toda diretoria a toda força de trabalho. Intensificamos a comunicação com os petroleiros para que a greve não traga repercussões. Confiamos que colaboradores entenderão o momento que vivemos", afirmou Parente.