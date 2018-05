Menos de 10% do total de revendas gaúchas contam com gás de cozinha

Jefferson Klein

Considerado como um produto essencial para a população, o gás liquefeito de petróleo (GLP) está enfrentando muitas dificuldades para chegar nas residências dos gaúchos. O presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras, Comercializadoras e Revendedoras de Gases em Geral no Estado do Rio Grande do Sul (Singasul), Ronaldo Tonet, calcula que menos de 10% dos revendedores gaúchos tenham, neste momento, gás de cozinha para comercializar.

Essa situação, apesar de não ser tranquila ainda, é menos grave em Porto Alegre. Tonet comenta que o abastecimento dos revendedores na Capital não é constante, mas alcança algo em torno de 30% dos estabelecimentos que vendem gás de cozinha. “Nos demais municípios, que vão se distanciando da Capital, esse percentual vai diminuindo até zerar, não tendo gás”, alerta o dirigente. O presidente do Singasul cita o exemplo de Cachoeira do Sul, que já não registra oferta do produto.

São aproximadamente 6 mil revendedores ativos no Rio Grande do Sul, sendo que em torno de 400 deles atuam em Porto Alegre. Tonet reforça que quanto mais distante da Região Metropolitana, onde estão concentradas as distribuidoras de GLP, pior fica a situação, porque aumenta a dificuldade logística para o gás chegar. O dirigente cita o caso de três caminhões que estão carregados, cada um deles com 1 mil botijões, e que se encontravam desde a semana passada até ao meio-dia dessa terça-feira bloqueados entre Farroupilha e Caxias do Sul, na ERS-122.

“Tudo está dependendo da possibilidade dos caminhões irem e virem, para todos os produtos, não somente para o gás de cozinha”, enfatiza o presidente do Singasul. Tonet acredita que, com o fim dos bloqueios, ainda levará em torno de duas semanas para normalizar a operação das revendedoras de gás de cozinha no Rio Grande do Sul. “Não tem como recuperar toda a capacidade de estoque, que é de três a quatro dias, em todas as regiões”, adianta. Outra dificuldade prevista pelo dirigente é o atendimento da demanda reprimida que virá após o final da greve.