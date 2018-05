Ouro termina a sessão em queda, influenciado pela valorização do dólar

O ouro encerrou o pregão desta terça-feira em leve queda, em uma sessão marcada pelas crises políticas na Itália e na Espanha e pela valorização do dólar.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega em junho caiu 0,36%, para US$ 1.299,00 por onça-troy.

Os impasses políticos na Itália e na Espanha inicialmente impulsionaram os preços do ouro, à medida que o euro caiu e os comerciantes se movimentaram para se proteger da incerteza no continente. Mas o mercado perdeu o interesse de compra, ao mesmo tempo em que o dólar subiu ante as demais moedas.

"O dólar mais forte parece estar compensando o impacto de alta vindo da Europa", disse Edward Meir, consultor da INTL FCStone. "Os declínios acentuados que também estamos vendo na maioria dos mercados acionários globais também não estão ajudando muito o ouro."