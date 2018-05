Greve paralisa produção de fábrica de celulose no Rio Grande do Sul

Jefferson Klein

A greve dos caminhoneiros fez mais uma vítima entre as empresas que operam no Rio Grande do Sul. Desta vez é a CMPC Celulose Riograndense que está parando a unidade em Guaíba. A planta do grupo chileno já vinha diminuindo a produção nos últimos dias e iniciou o seu processo de parada total, o que deve acontecer até esta quinta-feira (31), informou a direção da empresa.

O presidente da CMPC Celulose Riograndense, Walter Lídio Nunes, explica que um complexo do tamanho do que a companhia tem em Guaíba não tem como interromper a produção de uma hora para outra. O executivo detalha que a parada é provocada pela falta de combustível e de insumos químicos em geral usados na produção. Nunes prefere não fazer, por enquanto, estimativas do prejuízo da empresa com a parada forçada. A planta industrial tem capacidade para processar até 1,8 milhão de toneladas de celulose ao ano.

Em princípio, situações como essa não estão previstas na cobertura dos seguros, observa o executivo. Nunes estima que o reabastecimento dos insumos necessários à produção leve cerca de dois dias, tempo para reativar a unidade. Em julho de 2017, o complexo também teve paralisaçã o, mas parcial, atingindo a planta mais nova e mais robusta, que processa 1,45 milhão de toneladas ao ano), mas devido a problemas técnicos, o que gerou perdas de mais de US$ 200 milhões para a CMPC e queda nas divisas com exportações. A operação voltou em novembro.

Além da celulose, o complexo deixará de produzir momentaneamente papel, produtos químicos e energia elétrica. O diretor-presidente lamenta a situação e destaca que "o movimento dos caminhoneiros é justo, entretanto não é possível admitir que as mobilizações perdurem devido a uma motivação política". “Alguns anarquistas estão tentando se apoderar dessa movimentação originada pelos caminhoneiros para justificar a sua insatisfação, a sua contrariedade ou até a sua oposição ao governo que está aí”, critica Nunes.