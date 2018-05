Guardia volta atrás e diz que governo 'não trabalha com hipótese de aumento de impostos'

Folhapress

Para compensar a redução do preço do diesel, o governo vai reduzir benefícios fiscais e não pretende aumentar impostos, de acordo com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. "O que o governo fará para compensar redução de imposto é redução de incentivos fiscais. O governo não trabalha com hipótese de aumento de impostos", afirmou Guardia nesta terça-feira (29).

Em audiência no Senado, o ministro disse que gostaria de "deixar muito claro" o que o governo vai fazer. Na segunda-feira (28), ele havia informado que só a reoneração, que tramita no Congresso, não cobriria a conta.

Ele havia dito que as medidas adicionais seriam anunciadas após o desenho final da reoneração. "As medidas que estamos colocando pode ser majoração de impostos, a eliminação de benefícios hoje existentes, através de lei ou decreto, que gerem recursos necessários para a compensação", afirmou o ministro, na ocasião.

Nesta terça, entretanto, Guardia disse que "não há nenhum aumento de imposto para a população".