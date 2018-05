Embraer anuncia venda de mais quatro Legacy 650E para Air Hamburg por US$ 103,6 mi

A Embraer anunciou um novo pedido da Air Hamburg por mais quatro jatos executivos Legacy 650E, por US$ 103,6 milhões, com base nos atuais preços de lista. Segundo a fabricante de aviões, o pedido será incluído no backlog do segundo trimestre de 2018. O acordo foi fechado durante o primeiro dia da 18ª Convenção e Exposição da Aviação Executiva Europeia (EBACE) em Genebra, na Suíça.

Com esse pedido adicional, a empresa alemã, que opera em destinos europeus, russos e no oriente médio, expandirá sua frota Embraer para um total de 17 aeronaves (15 Legacy 600/650 e dois Phenom 300). A Air Hamburg é a maior operadora de aeronaves dos modelos Legacy 600/650 no mundo.

A entrega das aeronaves está prevista para começar no segundo trimestre de 2018, com a entrega de uma aeronave por trimestre até o primeiro trimestre de 2019