Bolsa de Valores de São Paulo abre em alta

Agência Brasil

Reflexo das incertezas pelo fim da greve dos caminhoneiros após o nono dia de paralisações e desabastecimento de combustível e produtos, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu o pregão desta terça-feira (29) oscilando entre uma pequena alta de 0,36%, com 75.624 pontos às 10h07, subindo para 1,56% com 76.528 às 10h23.

O Ibovespa despencou na segunda-feira (28) mais de 4%, com investidores preocupados com reflexos da greve dos caminhoneiros nas contas públicas e no ajuste fiscal do governo.

As ações da Petrobras desvalorizaram ontem mais de 14%, com as ações preferenciais (preferência na distribuição de dividendos) caindo 14,59% e as ações ordinárias (direito a voto em assembleias) recuando 14,06%.

A alta nos primeiros negócios desta terça-feira significa que os investidores continuam atentos aos desdobramentos da greve dos caminhoneiros e com o ritmo de votação das propostas apresentadas pelo governo ao Congresso Nacional relacionadas aos tributos dos combustíveis.