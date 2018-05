Dia da Liberdade de Impostos é adiado no Rio Grande do Sul

Está adiada 14ª edição do Dia da Liberdade de Impostos no Rio Grande do Sul, que seria realizada em 5 de junho. Na data, alguns postos do Estado venderiam gasolina a R$ 2,50 e instituições liberais realizariam ações em protesto contra a carga tributária brasileira, considerada alta pelas entidades.

O motivo da suspensão é a paralisação dos caminhoneiros, que afeta a distribuição de combustíveis em todo o País. A nova data da campanha ainda não foi definida e será divulgada nos próximos dias.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (29) pelo Instituto Liberdade, em parceria com o Sulpetro, Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Fecomércio-RS e Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL).