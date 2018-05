Porto Alegre tem 24 postos com combustível, diz Prefeitura; veja lista dos locais

A prefeitura de Porto Alegre divulgou, na noite de segunda-feira (28), a lista dos 24 postos de combustíveis com capacidade de abastecimento. O assunto foi uma das pautas da reunião do Gabinete de Crise, realizada no Centro Integrado de Comando do Município (Ceic).

Um acordo com os proprietários dos estabelecimentos determina que, a partir desta terça-feira (29), cada consumidor poderá adquirir até R$ 100,00 nos postos que tiverem combustível. “Garantimos primeiro atender os serviços essenciais da prefeitura, os hospitais públicos e privados. Agora estamos buscando atender as necessidades do consumidor em geral”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

No início da manhã, a EPTC já relatava filas bastante extensas em postos da Capital. A Avenida Silva Só, no sentido bairro/centro e a Protásio Alves, nos sentidos centro/bairro próximo ao Hospital de Clínicas e bairro/centro, próximo a avenida Carlos Gomes, apresentavam trânsito carregado em função dos veículos em espera para abastecer.

Em Porto Alegre, conforme o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul (Sulpetro), existem 280 postos. Destes, 72 devem estar com atendimento normalizado até a quinta-feira (31), de acordo com o secretário de Segurança, Kleber Senisse.

Veja a lista de postos com combustível disponível: