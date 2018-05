Oi reverte prejuízo e anuncia lucro líquido de R$ 30,5 bilhões no 1º trimestre

A Oi apresentou lucro líquido consolidado de R$ 30,5 bilhões no primeiro trimestre, ajudada por resultado financeiro, revertendo prejuízo de R$ 69 milhões no mesmo período de 2017. Em mensagem da administração que acompanha o demonstrativo financeiro, a operadora destaca que a cifra é reflexo do registro da reestruturação de sua dívida aprovada no Plano de Recuperação Judicial, e que assim o Patrimônio Líquido volta a ser positivo, atingindo o patamar de R$ 28,9 bilhões.

Somente o resultado financeiro líquido foi de R$ 30,179 bilhões no trimestre, trazendo na linha "Outras Receitas/Despesas Financeiras" o montante de R$ 27,5 bilhões, com impacto positivo do ajuste a valor justo da dívida reestruturada no valor de R$ 13,3 bilhões. Já a linha de juros líquidos ficou em R$ 2,8 bilhões, com a reversão de juros e de variação cambial acumulados durante o período de Recuperação Judicial. O primeiro trimestre de 2017 havia anotado despesa de R$ 115 milhões para o resultado financeiro líquido.

Também contribuiu para o lucro líquido a receita com Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CS), que foi positiva, de R$ 44 milhões, contra despesa de R$ 2,257 bilhões no quarto trimestre de 2017 e de R$ 356 milhões no primeiro trimestre do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no critério de rotina consolidado soma R$ 1,567 bilhão de janeiro a março deste ano, 8,8% menor que no primeiro trimestre de 2017, enquanto a margem caiu levemente, 0,2 ponto porcentual, para 27,9%. A receita líquida consolidada caiu 8% na mesma comparação, para R$ 5,668 bilhões.

A dívida líquida caiu para R$ 7,309 bilhões, ante R$ 40,608 bilhões no primeiro trimestre de 2017, também como reflexo da conclusão do processo de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores dia 20 de dezembro de 2017, homologada em 8 de janeiro deste ano e publicada em 5 de fevereiro passado.