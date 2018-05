Bolsas asiáticas fecham em baixa generalizada com turbulência política na Europa

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta terça-feira (29), uma vez que incertezas políticas na Europa levaram investidores a evitar ativos considerados mais arriscados, como ações.

Nos últimos dias, o cenário político na Itália tornou-se mais nebuloso, depois que o presidente Sergio Mattarella bloqueou uma coalizão de partidos populistas, por discordar da indicação de um eurocético para o cargo de ministro da Economia. Ontem, Mattarella convocou um ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Carlo Cotarelli, para tentar formar um novo governo. Outro foco de tensões é a Espanha, onde o governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy enfrentará uma moção de censura no fim da semana.

No Japão, o aumento da demanda pelo iene, que é visto como um "porto seguro" em momentos de incerteza, ajudou a pressionar o índice Nikkei, que caiu 0,55% hoje em Tóquio, a 22.358,43 pontos. O setor de eletrônicos foi destaque negativo: a Sharp perdeu 3%, enquanto TDK e Fujitsu recuaram mais de 2%.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,47%, a 3.120,46 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou queda de 1,07%, a 1.786,71 pontos, com ambos acumulando perdas pelo quinto pregão consecutivo.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 1% em Hong Kong, a 30.484,58 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,88% em Seul, a 2.457,25 pontos, e o Taiex cedeu 0,22% em Taiwan, a 10.964,1 pontos.

O movimento de aversão a risco na região asiática acabou deixando em segundo plano os recentes esforços de reaproximação dos EUA e da Coreia do Norte. Desde o fim da semana passada, o presidente Donald Trump vem sinalizando que poderá reconsiderar a decisão de cancelar a reunião de cúpula que faria no próximo mês com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o viés negativo da Ásia, e o índice S&P/ASX 200 teve leve alta de 0,16% em Sydney, a 6.013,60 pontos.