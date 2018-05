Fechamento

Loterias

O concurso 4.690 da Quina sorteou ontem os números 50, 60, 65, 71 e 78. No sorteio 1.668 da Lotofácil, saíram 04, 05, 06, 08, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 25. Os resultados são extraoficiais.

Reoneração

O Senado votou ontem as seis Medidas Provisórias (MPs) que trancavam a pauta do plenário. Cinco MPs foram aprovadas e uma, rejeitada. Com isso, foi aberto o caminho para que seja analisado o projeto da reoneração da folha de pagamentos, que faz parte da negociação para o fim da greve dos caminhoneiros. Os senadores aprovaram um pedido de tramitação em regime de urgência para a reoneração.

FBV

A 6ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) foi aberta ontem no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Com visitação aberta e gratuita ao público, o evento, que acontece até amanhã, reúne cerca de 70 expositores de empresas especializadas em soluções de tecnologia, gestão, segurança, marketing, entre outros serviços e produtos.

Funrural

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou que o governo vai prorrogar novamente o prazo de adesão ao programa de parcelamento de dívidas de produtores com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). O prazo se encerraria amanhã. Maia não soube informar o novo prazo de adesão.

Precatórios

O município de Porto Alegre realiza hoje chamamento de credores para a negociação de precatórios. Serão destinados R$ 30 milhões para pagamento de precatórios, quase o dobro de 2017.

Crédito

A taxa média de juros no crédito livre caiu de 41,4% ao ano em março para 41,0% ao ano em abril, informou ontem o Banco Central. Em abril de 2017, essa taxa estava em 48,9% ao ano.

Indústria

A confiança da indústria subiu 0,1 ponto em maio de 2018, alcançando 101,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Apesar da ligeira alta, o resultado reforça a tendência de perda de fôlego da indústria observada em abril, quando a confiança recuou 0,7 ponto.

Serviços

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 2,4 pontos na passagem de abril para maio, descendo para 88,8 pontos, na série com ajuste sazonal, apontou a Fundação Getulio Vargas. Foi a terceira queda consecutiva.