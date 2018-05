Parente apela para que petroleiros não parem

Em carta encaminhada ontem aos funcionários, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, pede aos empregados que façam uma reflexão se este é o momento de fazerem uma paralisação. Os petroleiros anunciaram paralisação de 72 horas, que deve começar a partir de amanhã.

No documento, Parente disse ter certeza de que todos acompanham a "situação de grave crise que atinge o País" por causa da greve dos caminhoneiros. "Não acreditamos que seja com paralisações e com pressões para redução de nossos preços. Em nosso entendimento, isso teria justamente o efeito contrário: seria um retrocesso em direção ao aumento do endividamento, prejudicando os consumidores, a própria empresa, e, em última instância, a sociedade brasileira", disse.

Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o presidente Michel Temer pediu a Parente que fizesse um apelo para que a categoria não entre em greve neste momento, quando a BR Distribuidora está reabastecendo o País. "Neste grave momento da vida nacional, convidamos todos a uma cuidadosa reflexão. Aportamos acima os aspectos que julgamos pertinentes a essa reflexão. E que tomem a sua decisão na direção do que acreditam melhor representar o interesse da sociedade e de nossa empresa", conclui o texto de Pedro Parente.

O presidente lembrou que a Petrobras enfrenta o desafio de ajustar os preços combustíveis com base nas variações de mercado internacional para evitar perdas. "Somos produtores, importadores, exportadores e distribuidores de um produto cujo preço é diretamente afetado por mudanças no dólar e também por acontecimentos globais que estão fora do nosso alcance e controle. Nestas últimas semanas, vivemos um choque nestas duas variáveis: o preço do barril do petróleo atingiu US$ 80 e o dólar chegou a custar R$ 3,77. Isso fez com que nossos preços também subissem, levando a um enorme questionamento à nossa política de preços."

De acordo com Parente, a opção de praticar preços abaixo da referência do mercado do petróleo aumentaria o endividamento da Petrobras, colocando em risco os investimentos. "Não existe alternativa sem custos, preços desconectados da realidade do mercado significam que alguém está pagando a conta, e as leis do País estabelecem que não é a Petrobras", afirmou.

O executivo defendeu a política de preços adotada pela estatal. Na avaliação de Parente, a decisão da Petrobras de reduzir, voluntariamente, os preços do diesel nas refinarias em 10% por cinco dias permitiu avanços no diálogo entre o governo e os caminhoneiros. "Continuaremos participando da solução deste problema com uma atitude construtiva como temos feito desde o primeiro momento e estamos dispostos a novas contribuições, desde que sem prejuízos para a companhia."