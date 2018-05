Circulação de ônibus será maior a partir de hoje

Com a escolta da saída de combustível da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) ocorrendo desde domingo, a circulação de ônibus em Porto Alegre será maior a partir de hoje. A prefeitura da Capital promete tabela horária de sábado tanto hoje como amanhã entre os horários de pico, o que representa 80% da oferta de ônibus dos dias úteis. Dos primeiros horários até as 8h30min e das 17h às 19h30min, os ônibus irão circular com tabela de dia útil, ou seja, 100% da oferta.

As lotações circulam com tabela horária normal, mas não está mais autorizado o transporte de passageiros em pé e a circulação nos corredores de ônibus. Os táxis atendem normalmente e não podem mais fazer corridas compartilhadas.

O aeroporto Salgado Filho recebeu ontem, até as 18h, nove carretas com combustível, mas segue operando nos seus níveis de reserva. Com esse reabastecimento, a nova previsão é que as operações sigam até as 14h de quarta-feira.