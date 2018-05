Euro tem nova sessão de perdas com crises políticas na Itália e Espanha

O euro chegou ao final da tarde desta segunda-feira (28), em queda forte ante as principais moedas, em mais um dia de impasse político na Itália e na Espanha, duas importantes economias da região. No final da tarde em Nova Iorque, a moeda comum caía para US$ 1,1629, 127,22 ienes e 0,8735 libra.

A Itália segue em crise política, após naufragar a tentativa de formação de governo da aliança eurocética liderada pelo primeiro-ministro designado, o advogado Giuseppe Conte.

No final de semana, o presidente italiano, Sergio Mattarella, rejeitou a indicação do economista Paolo Savona para o Ministério de Finanças. Assim, o líder solicitou ao ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) Carlo Cottarelli que ele tente formar um novo governo do país.

Apesar de o nome de Cottarelli ser bem visto pelo mercado, há poucas apostas de que ele consiga ter êxito na missão. O banco sueco Nordea avalia que o país caminha para uma nova eleição, entre setembro e novembro. O ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi rejeitou apoio ao governo do ex-diretor do FMI e se disse preparado para um novo pleito.

Na Espanha, após denúncias de corrupção, o presidente de governo, Mariano Rajoy, vai enfrentar uma moção de censura no parlamento até o final da semana. A medida pode fazer com que ele saia do poder, após quase sete anos como líder considerado austero com os gastos públicos e responsável pela recuperação econômica no pós-crise.

O temor é que, sem Rajoy no poder, uma alternativa populista antissistema vença um eventual novo pleito.

A liquidez da sessão, contudo, foi prejudicada. Nos Estados Unidos, comemora-se hoje o Memorial Day. No Reino Unido, a ausência de operadores se deve a um feriado bancário.

Nesta terça-feira, os investidores poderão repercutir a reaproximação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O governo de Donald Trump desistiu de impor sanções contra Pyongyang, em um esforço para viabilizar uma cúpula com Kim Jong-un.

No final da tarde em Nova Iorque, o dólar tinha leve queda a 109,41 ienes.