Casas Bahia inaugura unidade Smart na cidade gaúcha de Esteio

A rede de lojas Casas Bahia – administrada pela Via Varejo - inaugurou nesta segunda-feira (28) mais uma filial no Rio Grande do Sul. A nova unidade foi aberta em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre.

A loja é do modelo Smart, cuja primeira loja foi inaugurada em novembro de 2017 em Canoas. Integrando o ambiente online e físico, o modelo possibilita a visualização de produtos que não estão expostos na loja física e também os que são exclusivos do ambiente online. A loja, que possuí 560 m², foi projetada para operar com maior otimização dos produtos expostos, priorizando as principais categorias e os itens com maior giro de vendas.

Outra novidade é o modelo de atendimento multi-skill, que possibilita aos vendedores o acompanhamento das comprar do cliente – da mostragem do produto aos caixa de pagamento – aumentando a agilidade das vendas.

No segundo semestre, a nova loja de Esteio também será a primeira da região a comercializar fisicamente produtos de cauda longa, como livros, pneus e outros itens que não fazem parte das categorias eletroeletrônicos e móveis.