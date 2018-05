Petróleo amplia perdas, ainda influenciado por perspectiva de oferta maior

Os futuros de petróleo operam em forte baixa na manhã desta segunda-feira (28), ampliando perdas da semana passada, ainda influenciados pela possibilidade de que grandes produtores, como Arábia Saudita e Rússia, ampliem sua oferta e também por sinais de avanços na produção dos EUA.

Às 10h35min (de Brasília), o petróleo Brent para agosto recuava 1,78%, a US$ 75,11 por barril, nos negócios eletrônicos da New York Mercantile Exchange (Nymex), enquanto o WTI para julho tinha queda de 2,24%, nas transações eletrônicas da IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 66,36 por barril. Na sexta-feira, o WTI e o Brent já haviam registrado robustas perdas de 4% e 3%, respectivamente.

Desde a semana passada, há especulação de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), informalmente liderada pela Arábia Saudita, e um grupo de dez produtores que não pertencem ao cartel, incluindo a Rússia, poderão decidir elevar sua oferta em reunião a ser realizada no próximo mês, em Viena.

Num acordo que está em vigor desde o começo do ano passado vai até o fim de dezembro, Opep e aliados têm procurado reduzir sua produção combinada em cerca de 1,8 milhão de barris por dia. Segundo relatos da mídia, a Opep e parceiros poderão aumentar sua produção entre 300 mil e 1 milhão de barris por dia. Além disso, pesquisa da Baker Hughes mostrou que o número de plataformas e poços em operação nos EUA apresentou o maior aumento desde fevereiro na semana encerrada no último dia 18.