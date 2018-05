Motoristas fazem fila em postos com combustível em Porto Alegre

Cerca de 400 motoristas estavam no aguardo para abastecer no Petrópolis Auto Posto, na Protásio Alves MARCELO G. RIBEIRO/JC

Sofia Schuck

Porto Alegre amanheceu nesta segunda-feira (28) com longas filas de veículos em diversas avenidas e ruas da cidade nas regiões onde têm postos com combustível. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), as filas estão em 16 pontos próximos a postos que receberam gasolina e diesel pela manhã, através de caminhões que fizeram o percurso escoltados pela Brigada Militar. (veja a lista dos endereços no final da reportagem)

Foi o caso do posto localizado na avenida Protásio Alves, 1760, na esquina com a rua São Simão, no bairro Alto Petrópolis. Às 8h, o posto recebeu 10 mil litros de gasolina e 5 mil litros de diesel. Em questão de alguns minutos, já registrou intenso fluxo de veículos. Após a abertura do posto, a cliente Katyana Brum foi uma das primeiras a chegar e teve sorte, pois só esperou 15 minutos na fila, ainda pequena, com cerca de 30 veículos.

No entanto, quem chegou depois das 8h30min já se deparou com uma fila imensa, que começava na rua Professor Cristiano Fisher, seguia pela Protásio Alves e fazia a volta na quadra, com entrada para abastecer pela rua São Simão. E teve quem saiu do posto não só com o carro abastecido, mas também com um galão reserva. Foi o caso da motorista Cláudia Pinheiro, que ficou cerca de 1h na fila e resolveu levar o galão para o marido, que é entregador.

O proprietário do estabelecimento da bandeira Petrobras, Marcelo Andrade, estimou que cerca de 400 veículos estavam na fila pela manhã. A unidade estava sem nenhum pingo de combustível desde quarta-feira (23), no terceiro dia da greve dos caminhoneiros. A previsão de espera para quem estava no fim da fila era de no mínimo três horas. No entanto, a quantidade de combustível disponibilizada só seria suficiente para abastecer os veículos que estavam na fila.

O litro da gasolina estava custando R$ 4,99, e o do diesel a R$ 3,99. Segundo Andrade, o valor é o mesmo de antes da greve. "Estamos tentando adequar os preços dentro do possível, pois os prejuízos são incalculáveis. Estamos quebrados, essa é a realidade", contou o dono. Não havia previsão de chegada de mais caminhões com combustível. Mauro Machado estava com metade do tanque do seu veículo, mas resolveu encarar a fila onde estava há mais de três horas. Ele é entregador de lanches. "Se não tenho gasolina, não tenho como trabalhar. Eu vou esperar o que for preciso", contou Machado.

Endereços onde a EPTC registra filas para abastecimento: