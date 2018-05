Bolsa de Valores abre em queda de 2% nesta segunda

Agência Brasil

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu esta segunda-feira (28) em queda de 2%, com 77.3181 pontos registrados às 10h27min. Os investidores demonstram cautela com os desdobramentos para o fim da greve dos caminhoneiros, após o presidente Michel Temer ter anunciado na noite de ontem que atendeu as reivindicações da categoria.

Após oito dias de paralisação, o governo federal anunciou a redução no preço do óleo diesel em R$ 0,46 e a manutenção do preço por 60 dias. O mercado financeiro está atento à paralisação dos petroleiros anunciada para esta semana.

O dólar iniciou o pregão com alta de 1%, comercializado ao patamar de R$ 3,70. A moeda americana sofre influência pela queda nos preços do petróleo no mercado externo e a baixa liquidez da moeda, em virtude do feriado desta segunda nos Estados Unidos.