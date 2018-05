Carlos Marun diz que greve não tem mais razão para existir

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse na manhã desta segunda-feira (28) que o governo Temer atendeu todas as reivindicações dos caminhoneiros em greve. "Portanto, temos absoluta certeza que a greve não tem mais razão para existir", disse ele. Na entrevista à CBN, o ministro chamou os caminhoneiros à responsabilidade, reiterando que eles devem retornar ao trabalho porque a pauta de reivindicação foi atendida.

Indagado sobre os protestos que ainda estão ocorrendo no País, mesmo após o anúncio das medidas, na noite de domingo, pelo presidente Michel Temer, Marun destacou: "Vamos ver o que sobra deste movimento." Na sua avaliação, mesmo com todo o custo das medidas - acima dos R$ 10 bilhões - o governo aprovou essa pauta porque considerou justas as manifestações da categoria.