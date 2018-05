Porto Alegre registra filas em poucos postos com combustível

Esta segunda-feira (28), dia seguinte ao anúncio de medidas do governo federal para tentar acabar com a greve dos caminhoneiros, Porto Alegre registra filas enormes nos escassos postos que já recebem combustível. Um deles fica na avenida Protásio Alves com rua São Simão, no bairro Alto Petrópolis, na Zona Leste, e são mais de 400 veículos na fila, que já dá volta nos quarteirões próximos.

Os ônibus coletivos operam desde as 8h30min com menor oferta de horários, que será de hora em hora até as 17h, seguindo acerto das empresas com a EPTC. Nesse domingo (27), a capital gaúcha não teve ônibus para poupar combustível. Entre as 17 e as 19h30min, o transporte será normal, depois volta a ser de hora em hora. Lotações circulam com horários normais e podem transitar nos corredores de ônibus e transportar passageiros em pé.

As três principais universidades com sede na Capital - Ufrgs, Unisinos e Pucrs - estão sem aulas. As escolas estaduais também cancelaram as atividades. O Detran comunicou que exames práticos e teóricos para direção estão suspensos nesta segunda , e as pessoas devem reagendar os dias com os Centros de Formação de Condutores (CFCs) sem custo adicional.

Cada distribuidora está indo de forma independente até a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) e buscando o combustível, com apoio da escolta da Brigada Militar, para levá-lo até os postos. O Exército também estão no local. A prioridade no uso da gasolina, do diesel e do álcool é para serviços básicos do Estado, como saúde e segurança pública.

O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul (Sulpetro/RS) não tem a lista de postos que estão recebendo o combustível, mas informa que são abastecidos pelas distribuidoras Ipiranga, Shell, BR e Megapetro.