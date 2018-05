Bolsas da Europa operam em queda, de olho na política e com feriado em Londres

Em uma jornada atípica nas bolsas europeias, com Londres fechada por causa de um feriado e sem indicadores importantes, o quadro político ganhava mais atenção, sobretudo na Itália e na Espanha, e impunha um sinal negativo à grande maioria dos índices acionários. O índice pan-europeu Stoxx 600 operava em baixa de 0,12%, a 390,61 pontos 7h51min (de Brasília).

Mais cedo, a abertura foi positiva na Bolsa de Milão, liderando os ganhos, enquanto no câmbio o euro se valorizava. Investidores avaliaram como boa a notícia de que Giuseppe Conte, designado premiê pelos partidos populistas Movimento 5 Estrelas (M5S) e Liga, não tenha conseguido formar um novo governo, por causa da indicação do economista eurocético Paolo Savona para o Ministério da Economia.

Em reunião mais cedo hoje, o presidente italiano, Sergio Mattarella, pediu que Carlo Cottarelli, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), tente formar um novo governo. Cottarelli aceitou a missão, mas já disse que, se não conseguir o voto de confiança, liderará o país até eleições antecipadas, previstas para ocorrer depois de agosto. A perspectiva de eleições antecipadas, com o risco de que os partidos populistas e antiestablishment ganhem mais força, passou a assustar investidores, o que derrubou a bolsa italiana. O juro do bônus da Itália chegou a cair mais cedo, mas passou a subir com o novo estresse, que também enfraqueceu o euro.

Em Madri, o Congresso debaterá na quinta-feira e na sexta-feira a moção de censura ao premiê Mariano Rajoy. O governo do Partido Popular se vê desgastado desde o fim da semana passada, quando a sigla de Rajoy foi condenada a pagar uma multa no chamado Caso Gürtel, um longevo escândalo de corrupção que incluía o favorecimento a empresas em licitações em troca de dinheiro. O tribunal encarregado do caso ainda questionou a sinceridade das declarações de Rajoy, que colaborou como testemunha no processo. A oposição aproveitou o episódio para apresentar a moção de censura, dizendo que o governo não tem legitimidade. Na sexta-feira, o premiê disse que isso apenas atrapalha a recuperação econômica e que pretende seguir até o fim de seu mandato, em 2020. Na Bolsa de Madri, porém, o índice IBEX-35 mantinha baixa apenas modesta.

Em outros mercados, Frankfurt e Paris oscilavam perto da estabilidade. O feriado em Londres contribui para reduzir o volume dos negócios em geral. Às 8h12min (de Brasília), Frankfurt subia 0,02% e Paris recuava 0,15%. Em Milão, a queda era mais acentuada, de 1,11%, enquanto Madri tinha baixa de 0,09% e Lisboa cedia 1,12%. No câmbio, a libra avançava a US$ 1,3328 e o euro tinha baixa a US$ 1,1653.