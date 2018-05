Ganhos predominam nas bolsas da Ásia com reaproximação de EUA e Coreia do Norte

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira (28), após desdobramentos favoráveis nas relações entre EUA e Coreia do Norte no fim de semana. O índice sul-coreano Kospi liderou os ganhos na região, com alta de 0,74% em Seul, a 2.478,96 pontos, voltando para terreno positivo no acumulado de 2018.

Ontem (27), uma delegação americana chegou ao território norte-coreano com o intuito de preparar o terreno para as negociações em torno de uma possível reunião de cúpula entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Na semana passada, Trump cancelou o encontro com o líder da Coreia do Norte, mas, em declarações que deu desde então, deixou aberta a possibilidade de reconsiderar sua decisão.

No Japão, o Nikkei subiu 0,13%, a 22.481,09 pontos, mas o volume de negócios, que envolveu apenas 1,1 bilhão de ações, foi o segundo mais fraco do ano, num dia em que feriados nos EUA e no Reino Unido mantêm os mercados financeiros locais fechados.

O pregão também foi de valorização em Hong Kong, onde o Hang Seng avançou 0,67%, a 30.792,26 pontos, e em Taiwan, com ganho de 0,42% do Taiex, a 10.987,77 pontos. Na China continental, porém, os mercados tiveram perdas moderadas. O Xangai Composto recuou 0,20%, a 3.135,08 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,22%, a 1.806,08 pontos.

Na Oceania, a fraqueza recente do petróleo pesou na bolsa australiana e o índice S&P/ASX 200 teve queda de 0,48% em Sydney, a 6.004,00 pontos. Desde a semana passada, as cotações do petróleo vêm caindo significativamente em meio à especulação de que grandes produtores da commodity poderão decidir elevar sua oferta em reunião marcada para junho, em Viena.