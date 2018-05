Feira Brasileira do Varejo e RS Moda começam hoje

A nova realidade das relações de consumo e as tendências que estão moldando o futuro do setor serão a tônica da 6ª edição da FBV - Feira Brasileira do Varejo, realizada pelo Sindilojas Porto Alegre, de 28 a 30 de maio. Pela primeira vez sendo realizada na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), a FBV vai reunir em um mesmo espaço fornecedores, lojistas e especialistas de renome nacional e internacional para três dias de interação, experiências, debates e negócios. "É um momento de união entre lojistas e aqueles que buscam o desenvolvimento por meio do trabalho", afirma Ronaldo Sielichow, presidente da FBV. Para o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, o evento promove o conhecimento e incentiva parcerias. "A FBV contribui para o crescimento e a qualificação do varejo nacional", destaca.

Paralelamente à 6ª edição da FBV acontece a RS Moda, feira da indústria apoiada pelo Sindilojas Porto Alegre e realizada pelo Sindicato da Indústria do Vestuário do Rio Grande do Sul (Sivergs), com o objetivo de fortalecer a conexão entre o varejo e a indústria gaúcha de vestuário, valorizando a produção regional. Com o tema "A moda que usamos para o RS que queremos", a feira de negócios busca fazer com que os lojistas gaúchos passem a comprar a moda produzida no Estado. "O Rio Grande do Sul perde mais de R$ 4 bilhões ao ano com compras feitas fora do Estado. Isto nos tira postos de trabalho e distribuição de renda, e precisamos reverter tal situação", afirma o presidente do Sivergs, Silvio Colombo.