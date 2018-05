Aumenta a tensão na Refap e petroleiros podem anunciar greve por tempo indeterminado neste sábado

Luis Filipe Gunther

Sem diálogo com os trabalhadores das refinarias do polo Sul, que protestam em frente da refinaria Alberto Pasqualini desde às 8h da manhã deste sábado (26), justiça espediu ordem judicial para desobstrução dos portões de entrada da sede. Os servidores irão continuar com o bloqueio dentro dos portões da refinaria.

Um oficial de justiça acompanhado da Brigada Militar, chegou à manifestação às 12h30 com a ordem de evacuação e retomada regular das atividades a ser cumprida em 15 minutos. Ou seja, não poderá ter pessoas nem aos arredores da unidade de Canoas.

A reunião deste sábado foi para definir as ações a serem tomadas pelas unidades estaduais da Petrobras. Ficou definido que enquanto não houver a retirada da venda dos polos sul e norte, as unidades farão atrasos na substituição dos funcionários de cada turno.

Em contraponto, de acordo com o Diretor do SindiPetro-RS, Antônio Cadore disse: “os funcionários que estão dentro da empresa, ingressaram no seu turno a meia-noite de sexta e até então não houve a rendição, ou seja a troca de turno”.

As manifestações dos petroleiros são contra a privatização dos polos Sul e Norte, além da reivindicar a redução do preço dos derivados. Em comunhão, os petroleiros aprovaram, com 90% de aceitação, a greve geral do setor na quinta-feira (17).

Outra causa defendida pela assembléia geral é a retomada da política do Estado, uma vez que a política internacional adotada em 2016 pela estatal fez com que os preços dos derivados do petróleo ficassem mais altos para viabilizar a importação por concorrentes.

Uma das consequências foi a perda de mercado, fazendo com que as suas refinarias rendessem apenas 1/4 da sua capacidade. Consequentemente, o Brasil voltou a importar produtos norte-americano e superou os 80% as importações em 2017, de acordo a Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet).

Em nota, a Aepet afirma que a mudança da política de preço, junto com a redução dos valores dos combustíveis e outros produtos fornecidos pela estatal teria potencial de melhorar o desempenho corporativo.