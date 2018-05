Nova audiência da Ecovix é marcada para 26 de junho

A Assembléia Geral de Credores (AGC) da Ecovix terá continuidade no dia 26 de junho, após ser suspensa em março. No fim de abril, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), em Porto Alegre, autorizou, por unanimidade, a retomada da assembleia. A Audiência será no Hotel Villa Moura Executivo, em Rio Grande, às 14h.

A Ecovix entrou com pedido de recuperação judicial em dezembro de 2016. A empresa é a quarta maior do país em valores (cerca de R$ 7 bilhões). Na assembleia do próximo dia 26 de junho, os credores irão avaliar o plano de recuperação. Além de renegociar a dívida, a empresa pretende preservar ativos avaliados em US$ 1 bilhão no Porto de Rio Grande – entre os quais, o dique seco, o maior do Hemisfério Sul. Sem operar, como se encontram atualmente, as estruturas estão se deteriorando.

Os investimentos da Ecovix no porto começaram em 2010, quando venceu concorrência da Petrobras para a montagem de plataformas de petróleo. Até seu fechamento, cinco unidades foram entregues. No auge da produção, cerca de 10 mil pessoas chegaram a trabalhar nos dois estaleiros. Hoje os 60 funcionários fazem gestão e manutenção das estruturas. Uma empresa terceirizada corta blocos que seriam transformados na P-72.

As operações em Rio Grande podem ser ampliadas. A Ecovix analisa a possibilidade de utilizar o porto para a movimentação de cargas, reparos em plataformas e embarcações, processamento de aço para a indústria metalmecânica e ainda a finalização da P-71, que está com 30% da estrutura montada.