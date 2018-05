Rotas temáticas ajudam a reter visitantes no Rio Grande do Sul

Adriana Lampert

Para satisfazer as exigências da procura turística na conquista de novas experiências, diversos municípios e regiões têm investido na criação de rotas temáticas, buscando reter os visitantes por mais tempo. Práticas cada vez mais frequentes, as rotas já respondem por 19 projetos no Estado e têm o incentivo do Ministério do Turismo (MTur), com orientação da Organização Municipal do Turismo (OMT). "Ao mesmo tempo que oferecem ao visitante temáticas de interesse em comum, facilitam o acesso a outras atrações e locais", explica o coordenador-geral de Produtos Turísticos do MTur, Cristiano Borges.

Ao oferecer a acessibilidade de deslocamento e a gestão de recursos, otimizando o tempo de estadia, para que os visitantes possam desfrutar dos momentos de lazer, as rotas também facilitam a venda dos destinos, destaca o gestor do MTur. "Ter uma definição de um tema para que sirva de objeto de atração para o turista é estratégico", explica. Ele recorda que, entre 2004 e 2013, ocorreu estímulo do governo para a criação de roteiros e associação dos municípios em regiões turísticas.

Nesse embalo, o Rio Grande do Sul aumentou o número de rotas temáticas e, hoje, conta com, pelo menos, 19. Asfaltadas, com sinalização turística, empreendimentos equipados com infraestrutura completa, as mais famosas incluem roteiros dedicados à degustação de vinhos, cerveja, salames e produtos coloniais. Há, também, a Rota Romântica, uma das mais antigas e que inclui 14 municípios (em um corredor que vai de São Leopoldo a Gramado), cujo principal atrativo são as belezas naturais.

"O benefício que as rotas proporcionam é o aumento das vendas no comércio e a divulgação dos nomes das cidades, que se unem e suprem em infraestrutura o que uma ou outra não tem", resume a vice-presidente da Associação da Rota Romântica, Terezinha Hass. Ela destaca que, ao escolher uma rota, as pessoas não têm ideia do limite dos territórios. "A vantagem é que não ficam limitadas a um ou outro município. E, no caminho, vão consumindo inclusive de pequenos vendedores situados na estrada, a exemplo de colonos que vendem pães e cucas."

Para estabelecer uma rota, existe uma série de critérios e questões - como os tipos de produtos turísticos, a possibilidade de acesso e os preços de hotéis e serviços oferecidos de forma organizada, destaca Borges.