Abertura da Fenarroz é adiada

A Comissão Executiva da 20ª Feira Nacional do Arroz (Fenarroz) informou que, devido aos problemas causados pela greve dos caminhoneiros, a abertura do evento foi adiada de amanhã para o dia 31 de maio, quinta-feira. O evento acontece em Cachoeira do Sul.

O programa oficial previsto a partir do dia 31 ficará inalterado, inclusive com a solenidade de abertura oficial às 10h, no Ginásio D. Pedro I. As principais alterações serão na programação técnica, inicialmente prevista para os dias 29 e 30 de maio, e que ficará transferida para os dias 4 e 5 de junho em horários e locais conforme previstos no programa oficial.