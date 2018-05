Petróleo fecha no menor nível em 3 semanas, com possível acordo sobre produção

Os contratos futuros de petróleo encerraram o pregão desta sexta-feira (25) em forte baixa, no menor nível em três semanas, à medida que a Rússia e a Arábia Saudita estão próximas de um acordo para aumentar a produção da commodity depois de mais de um ano mantendo barris de óleo cru fora do mercado.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em julho fechou em queda de 4,00%, para US$ 67,88 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para o mesmo mês recuou 2,98%, a US$ 76,44. Na semana, o WTI perdeu 4,89% e o Brent cedeu 2,64%.

O movimento desta sexta-feira eliminou três semanas de ganhos e foi um dos maiores reveses recentes do óleo. Os preços da commodity subiram 40% desde que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) uniu forças com grandes produtores, incluindo a Rússia, em novembro de 2016, para limitar a oferta.

Na semana passada, os preços do Brent subiram para US$ 80,50 por barril, no maior nível desde o fim de 2014, com os agentes avaliando riscos de desordem com a produção do Irã e da Venezuela. "O dia do acerto de contas finalmente chegou. Eles fizeram mais do que seu trabalho em reequilibrar o mercado", disse o chefe global de pesquisa de commodities do Citi, Ed Morse. "Nós achamos que a Opep se superou."

A Opep deve se reunir em 22 de junho, onde será discutida a retomada da produção novamente no segundo semestre do ano. Um comitê do cartel encarregado de supervisionar o cumprimento do pacto disse nesta sexta-feira que os países que integram o acordo estão cortando 152% do que prometeram.

Em comunicado, o comitê "reconheceu as crescentes preocupações expressas por alguns países importadores e consumidores em relação à potencial escassez no mercado global de petróleo" e solicitou que a Opep "continue monitorando de perto o mercado e comunique quaisquer mudanças fundamentais".

Os ganhos do petróleo aumentaram o fôlego desde o fim do mês passado depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou Washington do acordo nuclear internacional de 2015 para conter o programa nuclear iraniano, preparando o terreno para novas sanções econômicas, que poderiam reduzir a produção de Teerã.

A Arábia Saudita disse que está monitorando os mercados de perto e está pronta para intervir e impulsionar a produção rapidamente, se necessário, para estabilizar os mercados. Ao mesmo tempo, o rápido declínio econômico da Venezuela representa outro risco para o fornecimento. Alguns analistas esperam que a produção do país caia abaixo de 1 milhão de barris por dia até o fim deste ano. Um ano atrás, o país fornecia cerca de 2 milhões de barris diários.

Para o diretor de derivativos de commodities do BNP Paribas, David Leben, "as manchetes não têm a intenção de empurrar o preço para baixo para moderar o movimento". No entanto, o gatilho para que as perdas do petróleo fossem ampliadas veio de Moscou.

O ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak, afirmou que ainda não há uma decisão sobre relaxar o acordo de corte na produção de petróleo. De acordo com a agência russa Interfax, o ministro comentou que ninguém na Opep deseja um mercado superaquecido. Ele defendeu que haverá um compromisso em relaxar a redução na oferta do cartel entre os países que fazem parte do pacto para que os preços da commodity fiquem em um nível "justo". Os comentários foram ao encontro do que disse o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que os preços do óleo estão equilibrados em torno de US$ 60 por barril.

Já o ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, escreveu no Twitter que conversou com o diretor da Administração Nacional de Energia da China e concordou que "a atual ansiedade do mercado de petróleo é reflexo da situação geopolítica, e não de qualquer oferta ou escassez". Falih, no entanto, disse que reiterou "o compromisso saudita em colaboração com outros produtores para garantir a disponibilidade de suprimento de petróleo suficiente para compensar a perda potencial e atender à crescente demanda".

Nesse sentido, o estrategista de commodities do RBC Capital Markets, Michael Tran, apontou que os ministros "não querem que os preços desmoronem a partir de agora". Ele lembrou que a Arábia Saudita precisa de preços acima de US$ 80 por barril para equilibrar o orçamento, disse Tran. Para o economista, "o pior cenário para a Opep é se eles fizerem um movimento prematuramente". (Com informações da Dow Jones Newswires)