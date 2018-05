Ouro fecha em leve queda, mas se mantém acima de US$ 1,3 mil

O contrato futuro de ouro fechou em leve queda nesta sexta-feira, mas se manteve acima da marca psicologicamente importante de US$ 1,3 mil, à medida que as incertezas em torno dos riscos geopolíticos ligados à Coreia do Norte ajudaram a compensar a pressão de um dólar mais forte.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em junho recuou 0,05%, para US$ 1.303,70 por onça-troy.

Os investidores continuaram atentos às manchetes geopolíticas, que podem apoiar o ouro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a cúpula que faria com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em 12 de junho. No entanto, uma autoridade de Pyongyang disse que Kim ainda está disposto a se encontrar com Trump. Nesse sentido, os mercados abandonaram parte do pessimismo com o estresse da notícia sobre o fim da reunião entre os dois líderes.

Na avaliação do diretor de pesquisa da GoldCore, Mark O'Byrne, o ouro acima de US$ 1,3 mil "pode indicar que o pior da onda vendedora acabou. Apesar dos riscos técnicos de curto prazo, as perspectivas de médio e longo prazo permanecem otimistas. O risco geopolítico elevado deve fazer com que a demanda por refúgio seguro permaneça robusta".

Uma leitura mista do relatório de encomendas de bens duráveis fez pouco para conter o movimento visto após a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) mais dovish do que o esperado. Além disso, o sentimento do consumidor dos EUA apresentou uma leve queda para 98,0 na leitura final de maio, mas o indicador apontou para um crescimento estável para a economia americana.