Crédito Imobiliário cresce 31,2% e atinge R$ 4,11 bilhões em abril, diz Abecip

Os financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) totalizaram R$ 4,11 bilhões em abril, o que representa aumento de 8,1% em relação a março e avanço de 31,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Os dados fazem parte de pesquisa divulgada nesta quinta-feira (24) pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

No primeiro quadrimestre de 2018, o montante financiado somou R$ 15,3 bilhões, alta de 15,9% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado de 12 meses encerrados em abril, o montante financiado chegou a R$ 45,25 bilhões, recuo de 0,3% frente aos 12 meses anteriores.

Em número de unidades, foram financiados 16,5 mil imóveis em abril, aumento de 7,4% ante março e crescimento de 40,7% frente ao mesmo mês do ano passado. Nos quatro primeiros meses de 2018, foram financiados 60,72 mil imóveis, expansão de 15,4%. Já em 12 meses foram 183,75 mil imóveis, queda de 3,3%.