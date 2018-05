Entidades empresariais gaúchas apoiam caminhoneiros, mas pedem liberação de estradas

Com o quarto dia de paralisação nacional dos caminhoneiros, entidades dos setores da indústria, comércio e serviços do Rio Grande do Sul manifestaram preocupação pelo desabastecimento de insumos no estado. Apesar de manifestarem apoio à demanda dos transportadores, que pedem a redução no preço dos combustíveis, as instituições solicitam que as rodovias sejam desobstruídas.

Primeira a se posicionar, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) demonstrou preocupação com a greve. O presidente da entidade, Gilberto Petry, entende que manifestações são legítimas, porém “nunca devem comprometer o fluxo de cargas e de pessoas”.

“O bloqueio das estradas agride o direito constitucional assegurado de ir e vir das pessoas no Brasil”, afirma Petry. “Além disso, redução da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre o óleo diesel não pode ficar condicionada à reoneração da folha de pagamento para setores da economia”, reforça o dirigente, em relação à proposta do governo para diminuir os tributos do diesel.

Na mesma linha, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) ressaltou que a elevação no preço dos combustíveis traz prejuízos à atividade econômica do País, mas manifestou ressalvas em relação aos bloqueios de estradas.

“Defendemos a liberdade de escolhas e de manifestação ampla para toda a sociedade. Qualquer expressão de contrariedade, contudo, deve ocorrer de forma espontânea e não coercitiva”, afirmou o presidente da instituição, Luiz Carlos Bohn, ressaltando que, além de ferir liberdades constitucionais, a interrupção das vias “prejudica toda a população gaúcha, que depende das empresas de bens e serviços para satisfazerem necessidades básicas”.

Mais enfática em demonstrar apoio aos caminhoneiros, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) declarou apoio à paralisação e elencou como causas para os altos preços de combustíveis a alta carga fiscal, o monopólio da Petrobras na extração e refino do petróleo e o processo de “dilapidação patrimonial” da estatal, decorrente de casos de corrupção.

“Mesmo diante de um cenário internacional onde o preço do petróleo vem passando por subsequentes altas e o dólar encontra-se em processo de valorização, não há motivos para que o Brasil esteja na segunda posição, dentre os países produtores de petróleo, com o combustível mais caro”, diz o comunicado da entidade, assinado pelo presidente, Vitor Augusto Koch.

Na mesma nota, no entanto, a entidade solicita que os transportadores “flexibilizem a rigidez de sua paralisação”, permitindo a circulação de produtos perecíveis, medicamentos e combustíveis, com o objetivo de amenizar uma situação de desabastecimento nacional “que está prestes a assumir características de flagelo social”.

A FCDL-RS indica que os protestos devem estar direcionados ao poder Executivo Federal, à Petrobras e à classe política. “Não consideramos correto que os demais grupos empresariais, de trabalhadores, profissionais liberais, idosos e crianças em idade escolar se tornem vítimas secundárias de um movimento cuja causa é justa”, escreve a federação.

Também em nota oficial, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) reconheceu a legitimidade da greve e do direito de livre manifestação, mas disse que aguarda a solução para o impasse em pouco tempo. “Esperamos que o poder público chegue a um acordo com a categoria, no menor prazo possível, para que os consumidores e contribuintes brasileiros não sejam prejudicados”, afirma o presidente da entidade, Antônio Cesa Longo.

A associação informou que, a partir da quarta-feira (23) agravaram-se os problemas de abastecimento de mercadorias para supermercados gaúchos. Entretanto, o comunicado ressalva que os estabelecimentos possuem um estoque médio de segurança de 15 dias nos produtos não perecíveis.

A relação inclui itens de mercearia (como massas, biscoitos, grãos, leite, açúcar, bebidas, farináceos, condimentos, doces e bombonière), higiene e beleza, limpeza e bazar. “Com relação a estes produtos, não há risco de desabastecimento para o consumidor final em um curto prazo”, destaca Longo.

A situação mais preocupante, indica a Agas, recai sobre os produtos perecíveis, que não são estocados pelos supermercados por seu curto prazo de vida útil. “A partir dos próximos dias, se a situação não se normalizar, poderá haver desabastecimento em itens de hortifrúti, carnes, frios e laticínios refrigerados, por exemplo”, explica o dirigente da Agas.