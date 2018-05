Inflação de Porto Alegre se mantem e fica em 0,22% na terceira semana de maio, diz FGV

A inflação de Porto Alegre medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) manteve sua taxa de variação na terceira quadrissemana de maio, permanecendo em 0,22%. No geral, o IPC-S arrefeceu de 0,24% para 0,33% entre os dois períodos, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (24).

Na capital gaúcha, quatro das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram aceleração em suas taxas de variação, enquanto os outros quatro apresentaram desaceleração. Em sentido ascendente podemos destacar: o grupo Vestuário (passou de -1,25% para 0,11%) e em sentido descendente o destaque fica por parte do grupo Alimentação (passou de 0,61% para 0,33%). As pressões acima ou igual à variação média foram exercidas pelos grupos: Saúde e Cuidados Pessoais (0,63%), Comunicação (0,58%) e Alimentação (0,33%).

Em contrapartida, o acréscimo nas taxas de variação de preços ocorreu em Salvador (1,05% para 1,44%), Brasília (0,22% para 0,26%), Rio de Janeiro (-0,05% para 0,19%) e Recife (0,64% para 0,80%). Por outro lado, Belo Horizonte (-0,06% para -0,10%) e São Paulo (0,14% para 0,09%) registraram desaceleração no período analisado.

A tabela a seguir apresenta as variações percentuais das sete capitais componentes do índice, nesta e na apuração anterior: